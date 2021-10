11 weekendów z Dniami Karpia 2021 – Jesienny Milicz i okolice [FOTO]

Od września do listopada warto wybrać się do Milicza przez 11 weekendów zarówno tam jak i w Antoninie, Przygodzicach, Żmigrodzie i Cieszkowie odbywają się Dni Karpia 2021. Warto pospacerować w milickim Parku Miejskim porośniętym historycznymi drzewami, w którym znajdują się ruiny XIV wiecznego zamku i piękny zabytkowy XVIII wieczny Pałac Maltzanów, w którym obecnie znajduje się Technikum Leśne. Na Rynku Miejskim w 1709 roku wzniesiono barokowy kościół o nietuzinkowej konstrukcji ryglowej. Obecnie jest to parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli.