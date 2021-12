12 strażaków z Raszkowa ścigało się na gokartach. Kto wyszedł zwycięsko z przyjacielskiej rywalizacji?

Na co dzień ramie w ramie biorą wspólnie udział w akcjach ratujących ludzkie życie i mienie. Dlatego tak bezcenna jest odpowiednia atmosfera i zrozumienie w szeregach strażaków, o czym najlepiej wiedzą sami druhowie z Raszkowa. Zaś we wzmacnianiu tej ochotniczej „więzi” pomagają m. in. spotkania integracyjne. Jedno z nich zorganizowano na torze gokartowy w Kaliszu. W rywalizacji udział wzięło 12 druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszkowie.

- Byliśmy podzieleni na dwie 6-osobowe grupy. Na początku odbył się pięciominutowy wyścig o ustalenie miejsc startowych w wyścigu finałowym, który trwał 20 minut. Taki wyścig odbyła każda z grup – wyjaśniają strażacy z Raszkowa.

Przede wszystkim przyjacielska atmosfera

Natomiast zwycięzcami zostali ci druhowie, którzy uzyskali najlepszy czas okrążenia. Bezkonkurencyjny w rywalizacji gokartowej okazał się druh Aleksander Bajkowski, który wyprzedził druha Lucjana Ulatowskiego oraz Łukasza Pyszla. Na najlepszych czekały puchary i dyplomy, które wręczali prezes OSP Raszków Tomasz Walczak, wiceprezes OSP Raszków Rafał Krawczyk oraz naczelnik jednostki Maciej Przybył.