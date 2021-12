28 par z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymało medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

Wyjątkowe 28 par otrzymało medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, wyróżnienia wręczyła prezydent miasta, Beata Klimek. Małżeństwa, które świętują złote gody są ze sobą od 50 lat. Medale obowiązują z nadania Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Z okazji uroczystego odznaczenia, jubilaci odświeżyli przysięgi małżeńskie.

- To była piękna i uroczysta chwila. W wielu oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Z ogromnym podziwem patrzyłam na pary, które spędziły razem aż pół wieku. Były ze sobą na dobre i na złe. Dla nas to wzór do naśladowania – mówi Beata Klimek, prezydent Miasta.