28 września w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się barokowy koncert „W splocie afektów”

Forum Synagoga zaprasza wszystkich miłośników muzyki klasycznej na koncert „W splocie afektów”. Wydarzenie odbędzie się 28 września o godzinie 19:00. Na muzycznej scenie wystąpią soliści Marta Gawlas - flet traverso, Justin Bland - trąbka barokowa oraz Joanna Kreft – skrzypce. Wraz z orkiestrą Arte dei Suonatori, która zdobyła międzynarodową sławę wykonującą muzykę minionych epok przeniosą mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w czasy baroku. Performance podzielony został na pięć etapów, a każdy z nich ma odzwierciedlać muzycznie inną emocję. Słuchacze mają współdzielić swoje uczucia z tymi prezentowanymi na scenie. Podróż będzie wiodła przez radość, zachwyt i podziw aż do cierpienia zwieńczonego czułością.

- Program „W splocie Afektów” przedstawia utwory XVIII-wiecznych kompozytorów w kontekście ich emocjonalnego znaczenia. Każdy utwór został przez nas powiązany z dominującym afektem, ale oczywiście nie oznacza to, że jest to jedyne wrażenie, jakie odnosimy słuchając całej kompozycji. Kompozytorzy zawsze zestawiali go z innymi emocjami, ale tylko właściwy splot afektów podkreślał ten wiodący – przekonują autorzy wydarzenia.