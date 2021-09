Arged Malesa Ostrów Wielkopolski nie dała szans Cellfast Wilki Krosno mecz zakończony wynikiem 60:30

Wielki sukces Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, drużyna pokonała na swoim stadionie Cellfast Wilki Krosno 60:30 w meczu, który odbył się w niedzielę 26 września. Dla ostrowskiej drużyny to szansa by po 24 latach znów ścigać się na najwyższym poziomie w kraju. Liderzy Wilków mieli problemy z odnalezieniem się na ostrowskim torze. Bohaterem spotkania został Tomasz Gapiński, zdobywca 14 punktów. Agred Malesa czuje, że jedną nogą jest już w awansie PGE Ekstraligi jednak skromnie podchodzi do sukcesu i świętowania. To dopiero początek sportowych emocji – rewanż 3 października w Krośnie.