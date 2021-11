Droga z Łąkocin do Jankowa Zaleśnego niczym tafla lodu. Równa i bez dziur. Dodatkowo wzbogacona ścieżką rowerową

Warunki atmosferyczne nie były zbyt sprzyjające by dokonać tradycyjnego aktu przecięcia wstęgi, dlatego w zamian zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację tej znaczącej dla powiatu inwestycji drogowej jaką była modernizacja drogi łączącej Łąkociny z Jankowem Zaleśnym. Zaś nową drogę symbolicznie poświęcił proboszcz parafii pw. św. Wojciecha z Jankowa Zaleśnego ks. Kanonik Jacek Piekielny.

Inwestycja w sumie pochłonęła około 5 mln 800 tys. zł, z czego 3 mln zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część wyłożył samorząd powiatu ostrowskiego (2,6 mln zł) oraz gminy Raszków (100 tys. zł).

- Wielu, z mieszkańcami Jankowa Zaleśnego włącznie, nie do końca wierzyło, że ta droga zostanie wyremontowana i zostanie to zrobione w takim standardzie. Dlatego dziś jest to dobry moment, by podziękować wszystkim zaangażowanych w ten projekt. Dziękuję parlamentarzystom Marlenie Maląg i Tomaszowi Ławniczakowi, za rekomendowanie dofinansowania tego zadania z funduszy rządowych. Dziękuję również samorządowcom z Gminy Raszków oraz Gminy Ostrów – mówił podczas spotkania, starosta Paweł Rajski.