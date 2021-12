Dwa zdarzenia w przeciągu 15 minut. Zima daje się we znaki kierowcom w Ostrowie Wielkopolskim

To było do przewidzenia, poranne, marznące opady deszczu spowodowały oblodzenie na drogach w całej okolicy. W efekcie od rana Policja przyjmuje zgłoszenia o stłuczkach. Nie inaczej było przy ulicy Słoweńskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Tuż po godzinie 8:00 rano doszło tam do dwóch kolizji.