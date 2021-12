Dziesiątki Mikołajów na jednośladach zbierało dziś w Ostrowie fundusze na zakup słodyczy dla dzieci z placówek socjalnych

W tym roku za najpiękniej przyozdobiony motocykl uznano jednoślad należący do Pana Krzysztofa ze Szczur. Praca nad dopasowaniem renifera oraz sań do motocykla, trwała 3 tygodnie. Stelaż na sanie Mikołaja wyciął stolarz, zaś do zbudowania renifera zużyto 200 trytytek. W nagrodę Pan Krzysztof otrzymał okazały puchar oraz dywan pod motocykl.