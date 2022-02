Gmina Gołuchów. Pędził ponad 100 km/h. Został srogo ukarany

Pędził ponad 100 km/h. Został srogo ukarany

To była bardzo kosztowna podróż dla 21-letniego mieszkańca Nowych Skalmierzyc. W środowy poranek, 16 lutego 2022 roku, w miejscowości Kościelna Wieś, na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, mężczyzna jechał samochodem marki Volkswagen New Beetle z prędkością 103 km/h. Miał pecha, trafił na patrol policji. Za złamanie przepisów został srogo ukarany. - 21-latek otrzymał mandat w wysokości 1500 złotych i 10 punktów karnych. Zatrzymano mu również prawo jazdy - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.