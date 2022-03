Gmina Ostrów Wielkopolski włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy

- Przede wszystkim, poprosiłem sołtysów, żeby koordynowali i organizowali na swoim terenie spontaniczne akcje pomocy dla Ukrainy. Zachęcamy i wspieramy do wszelkich akcji pomocy dla Ukrainy, ale trzeba to zrobić mądrze, z głową. Dlatego ustaliliśmy, że zbiórki będą odbywać się tam, gdzie będą chcieli organizować je sami mieszkańcy, przy pomocy swoich sołtysów – wskazuje Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski.

Natomiast gmina Ostrów Wlkp. utworzyła trzy punkty zbiorcze, do których będą trafiać zebrane produkty. Te zlokalizowane są w Wysocku Wielkim w remizie, w sali biblioteki w Gorzycach Wielkich i sali wiejskiej w Biniewie, do których będą trafiać zebrane według przedstawionej listy, produkty. Stąd gmina dostarczy posegregowane już efekty zbiórek do wojewódzkich punktów, które przekażą je bezpośrednio do potrzebujących.