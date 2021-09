III edycja Ostrowskiego Pikniku Zdrowia. Cały weekend diagnostyki i profilaktyki

To już III edycja Ostrowskiego Pikniku Zdrowia. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w najbliższy weekend 10-11-12 wrzesień. Jeśli chcesz dostać się na darmowe badania profilaktyczne nie możesz tego przegapić. Wydarzenie oferuje badania przesiewowe „Stop! Czerniak”, szczepienie na covid-19 preparatem Johnson&Johnson, bezpłatne konsultacje z dietetykiem, pomoc w uzależnieniach. Kompendium wiedzy na temat WZW typu B wraz z możliwością zapisu na szczepienie. Pojawi się również sprzęt diagnostyczny, a w nim mammobus, słuchobus i pomiary ciała. Aby nas zrelaksować i zapoznać z działaniem alpakoterapii odwiedzą nas Alpaki z Naszej Paki.

- Zadbajmy o siebie! Najbliższy weekend, to nie tylko otwarcie Areny Ostrów, ale i 3. Ostrowski Piknik Zdrowia - kolejna okazja, by zatroszczyć się o zdrowie. W dniach 10, 11, 12 września będzie można skorzystać z szeregu badań, porad zdrowotnych i żywieniowych, szczepień i alpakoterapii! Na Rynku będzie na Was czekał autobus WZW-B oraz możliwość badań przesiewowych w ramach akcji Stop! Czerniak. W sobotę te punkty będą realizowane w Parku Miejskim do godziny 14. Tego dnia w parku stanie również słuchobus, mammobus, stoisko Stacji Opieki Caritas, gdzie zmierzycie ciśnienie, saturację i poziom cukru. Na polanie pojawią się także niezwykle urocze alpaki, a w Centrum Aktywności Lokalnej będzie można się zaczepić przeciw Covid-19. Pomyślcie o sobie, swoich bliskich, Waszym zdrowiu. Ono jest najważniejsze. Bardzo zachęcam do udziału! - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.