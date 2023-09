Jakub Krawczyk: - Skład jest tak zbudowany, że mamy szansę wejść do najwyższej ligi

Doskonała forma utalentowanego juniora w drugiej części sezonu musiała zwrócić uwagę poszukiwaczy wzmocnień nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć średnia Kuby za cały sezon nie jest oszałamiająca, a wyraża się liczbą 1,533 punktu zdobytego średnio w jednym wyścigu rozgrywek 1. Ligi.

Krawczyk, który trafił w tym roku pod skrzydła Orlen Teamu twierdził, że czuje się na siłach, by spróbować szczęścia w naszej naszpikowanej gwiazdami PGE Ekstralidze, jednak ostatecznie życie napisało inny scenariusz. Choć we Wrocławiu już chcieli wysyłać go do miary kewlaru w żółto-czerwono-czarnych barwach.

Jakub ma przed sobą jeszcze dwa sezony jazdy w kategorii juniorskiej, więc gdyby zmienił po kolejnym sezonie zdanie, PGE Ekstraligowego speedway'a zawsze zdąży posmakować.

Nie zapomina też o planach indywidualnych polegających na awansie do przyszłorocznej serii Speedway Grand Prix 2 czyli turniejów, w który wyłaniany jest Indywidualny Mistrz Świata Juniorów. Warto trzymać za to kciuki bowiem po ostatnich dwóch latach dominacji Mateusza Cierniaka w kategorii do lat 21, czekamy na jego następców.