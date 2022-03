Jazz w Muzeum. China Moses dała energetyczny koncert w Ostrowie Wielkopolskim ZDJĘCIA

Urodzona w Los Angeles China Moses jest córką piosenkarki jazzowej Dee Dee Bridgewater i reżysera Gilberta Mosesa. Swój pierwszy singiel "Time" (1996) wydała w wieku 18 lat. Następnie ukazały się trzy albumy: "China" (1997), "On tourne en rond" (2000) i "Good Lovin" (2004).

Występowała w kanałach muzycznych, takich jak MCM i MTV France. Przełomowym momentem okazało się spotkanie z pianistą i kompozytorem Raphaele Lemonnier. Moses i francuski Lemonnier stworzyli show "Gardenias for Dinah", hołd dla ich wspólnej idolki Dinah Washington, która była również inspiracją dla albumu "This One’s For Dinah" wydanego w 2009 roku przez Blue Note Records. Album stał się dużym wydarzeniem, pozwolił Moses zaistnieć na scenie jazzowej. Zyskał przychylne recenzje krytyków, podbił serca publiczności i został okrzyknięty największą sensacją ostatnich lat. Sprawił, że jej głos uznano za jeden z lepszych jazzowych wokali kobiecych. Dzięki temu China stała się twarzą wydawnictwa Blue Note obok takiej gwiazdy, jak Norah Jones.