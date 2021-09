„Jesienne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”, a w ramach akcji Ekologiczny Festyn Rodzinnym

Weekendowe sprzątanie to już druga w tym roku odsłona akcji organizowanej przez grupę Ostrów - Lubimy Pomagać. Z tej okazji na wszystkich uczestników czekały charakterystyczne, zielone koszulki z nazwą akcji „Jesienne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”. Każdy mieszkaniec zaangażowany w wydarzenie otrzymał również pakiet niezbędnych narzędzi pomagających w sprzątaniu. Do udziału w wydarzeniu włączyły się kluby sportowe, rady osiedli i spółki komunalne. Aby ułatwić gromadzenie śmieci w mieście i na jego obrzeżach rozlokowano specjalne kontenery. Dodatkowe pojemniki na śmieci ustawiono na ostrowskich Piaskach, na osiedlu Zębców, obok Areny Ostrów, Stadionu Miejskiego, w Parku 3 maja oraz na Kozim Borku. W ramach trzydniowego sprzątania Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi zorganizowała Ekologiczny Festyn Rodzinny. Aura pogodowa nie była łaskawa jednak dzieci ze szkoły nr 4 z determinacją pokazały jak należy dbać o planetę.

Jesienne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego – przebieg akcji

Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców, którzy chętnie włączyli się w akcję „Jesienne Sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”. Do wydarzenia dołączyły ostrowskie spółki komunalne, harcerze, rady osiedli, urzędnicy Urzędu Miejskiego, seniorzy i inni mieszkańcy naszego miasta. Wsparł ją także market OBI. Wszystko to byśmy lepiej i bardziej odpowiedzialnie dbali o planetę, zaczynając od własnej miejscowości, a najlepiej już od własnego podwórka. Pomysłodawcą akcji jest radny Przyjaznego Ostrowa Szymon Matyśkiewicz. W trakcie weekendu zorganizowane grupy mieszkańców biorących udział w akcji posprzątały wokół lokalizacji Piaski-Szczygliczka, na osiedlu Zębców, obok Areny Ostrów, Stadionu Miejskiego, w Parku 3 maja oraz na Kozim Borku. W razie gdyby posprzątane śmieci znalazły się z dala od wyznaczonych kontenerów, koordynator wysyłał zdjęcie do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami, a spółka odbierała je ze wskazanego miejsca. W sobotę 18 września w ramach wydarzenia Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi zorganizowała Ekologiczny Festyn Rodzinny.