Jest akt oskarżenia dla rodziców chłopca, który utopił się w jeziorku Szperek w Antoninie

Akt Oskarżenia dla rodziców chłopca, który utopił się w jeziorku Szperek w Antoninie

Jak wiadomo z przebiegu śledztwa 29-letnia matka chłopca była pod wpływem alkoholu. Badania wskazały, że między godziną 4:00, a 5:00 nad ranem miała we krwi około 2 promili. 33-letni ojciec dziecka był trzeźwy. Rodzice złożyli wyjaśnienia i przyznali się do pozostawienia niezabezpieczonych drzwi domku letniskowego, a co za tym idzie do braku zapewnienia chłopcu odpowiedniej opieki. Po przyjeździe na miejsce wypoczynku spożywali alkohol z innymi osobami w postaci litra wódki i 16 piw. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim niedawno zakończyła śledztwo stawiając akt oskarżenia przeciwko rodzicom.