Koncert pieśni Bożonarodzeniowych w parafii w Lewkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego

Na występ muzyków czeka kolejna publiczność

„Z kolędą przez świat” to autorski pomysł lidera zespołu, Roberta Matuszewskiego. Tradycyjne polskie kolędy zostały na nowo zaaranżowane w sposób pozwalający poznać rytmy innych regionów świata. Wśród rozbrzmiewających dźwięków można odnaleźć m. in. stylistykę bossa novy, samby, a nawet rytmy orientalne, włoską tarantellę czy tango. Teraz czas na kolejne miejscowości w gminie Ostrów Wielkopolski, które będą miały okazję raczyć się kolędami w wykonaniu „Kwartetu z Gwiazdką”. Do końca stycznia program „Z kolędą przez świat" zostanie zaprezentowany w obiektach sakralnych w Sobótce (9 stycznia, godz.12.00), Łąkocinach (16 stycznia, godz. 12.00) i Wysocku Wielkim (23 stycznia, godz. 17.30).