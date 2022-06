Koncertowa inauguracja wakacji w Ostrowie - Łobaszewska i jej wspaniali goście! ZDJĘCIA

- Wakacje uważam za oficjalnie otwarte! Zainaugurowaliśmy je wspólnie, muzycznie, na ostrowskim Rynku. To był koncert wyjątkowy, bo świętowaliśmy złoty jubileusz twórczości artystki i kompozytorki - fantastycznej Grażyny Łobaszewskiej, ale nie tylko. To było także nasze koncertowe podziękowanie dla wolontariuszy i wszystkich zaangażowanych w pomoc przyjaciołom z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed okrucieństwem wojny. Dziękuję Wam za wsparcie bliźnich w trudnych chwilach. Dziękuję za Wasze dobre serca! To był piękny wieczór! Cieszę się, że mogliśmy go spędzić razem. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach kulturalnych tego lata! - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.