Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego nie szczędzili swych serc i portfeli spiesząc z pomocą uciekającym przed wojną na Ukrainie

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego oraz okolicznych miejscowości spisali się na medal. Przychodząc z niezliczoną ilością darów do budynku byłej podstawówki „czwórki” pokazali, że solidaryzują się z mieszkańcami Ukrainy, a ich los nie jest im obojętny. Jak przyznają organizatorzy zbiórki doraźnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy, odzew obywateli przeszedł ich najśmielsze oczekiwania.

- Brak mi słów by wyrazić moją wdzięczność! Łzy wzruszenia i radości mieszają się ze szczęściem i nadzieją. (…) Kochani Ostrowianie, nie znam słów, które by dziś wyraziły moją wdzięczność. Jestem z Was ogromnie dumna! Dziękuję także mieszkańcom z sąsiednich miejscowości. W takich sytuacjach pokazujemy jak bardzo potrafimy się zjednoczyć. Dziękuję wolontariuszom, moim współpracownikom, strażakom ochotnikom, którzy odbierali i segregowali dary – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.