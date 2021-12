Miłośnicy szaleństw na lodzie mogą zacierać ręce. Ruszył kolejny sezon na miejskim lodowisku w Ostrowie Wielkopolskim

Kiedy i za ile na lodowisko?

Miejskie lodowisko w Ostrowie Wlkp. czynne jest od poniedziałku do piątku od 10.00 do 21.00 a w weekend od 9.00 do 22.00. Trzeba pamiętać o przerwach technicznych, które wyznaczone są od 13.00 do 14.00 i 17.00 do 18.00. A jak kształtują się ceny wstępu na lodowisko i wypożyczenie sprzętu? Za normalny bilet zapłacimy 9 zł/60 min. a ulgowy 5 zł/60 min. Natomiast wypożyczenie łyżew kosztuje 5 zł/60 min. W przypadku dzieci do lat 3 obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 1 zł.