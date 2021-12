Najnowszy raport zakażeń dla powiatu ostrowskiego 13.12.21

Po weekendowe statystyki dają nadzieję na to, że wirus odpuszcza. Jednak czy jest to współczynnik stały, czy tylko efekt wykonania mniejszej ilości testów?

W porównaniu do raportu z piątku (10.12.21 – 91 osób) liczba osób zarażonych zmalała o 27 przypadków. Znacznie obniżyła się też liczba osób zatrzymanych na kwarantannie (10.12.21 – 3102 osób), dziś to 2172 mieszkańców powiatu ostrowskiego.