Niebiesko - żółty mural na znak solidarności z Ukrainą ZDJĘCIA

- Mural to nie tylko symbol wsparcia dla Ukrainy. To także symbol zaangażowania w pomoc dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Raz jeszcze dziękuję za bezinteresowność i dołączenie do tego projektu artystom, przedsiębiorstwom i właścicielom budynku - dodaje prezydent Beata Klimek.