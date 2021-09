„Noc spisowa” w Ostrowie Wielkopolskim – ostatni tydzień zapisów!

Nadal trwa akcja Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 promowanego pod hasłem „Liczymy się dla Polski”. Jeśli jesteś w gronie spóźnialskich nadal masz szansę skorzystać z asysty rachmistrza podczas „Nocy Spisowej”, która odbędzie się w sobotę 25 września w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Punkt spisowy czynny będzie od godziny 8:00 do godziny 00:00.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest raz na 10 lat. Spis ten jest najobszerniejszą informacją statystyczną o ludności, warunkach bytowania i innych zagadnieniach które są z nimi ściśle związane. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym także cudzoziemców, a odmowa udziału w nim zagrożona jest karą grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd i samorządy podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Jak jeszcze można spisać się w akcji - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021?

Obowiązkową formą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy, oprócz tego istnieje metoda uzupełniająca, czyli spis przez telefon, dzięki specjalnie przeznaczonej do tego infolinii, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00.