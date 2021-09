Nowa restauracja sushi na kulinarnej mapie Ostrowa Wielkopolskiego

Rynek Miejski w Ostrowie Wielkopolskim powitał kolejną restaurację sushi – Ukiyo Sushi. Do tej pory mieszkańcy mieli wybór między dwoma innymi lokalami tego typu Koku Sushi oraz Geisha Sushi. Wszystkie wymienione restauracje skupione są w jednym miejscu więc nie da się ich przegapić.

- Zajmuję się robieniem sushi od 10 lat, żeby podnieść swoje kwalifikacja i rozwinąć się bardziej - wyjechałem do Poznania. Zdobyłem światowej klasy certyfikat Asja Sushi Proficiency Certificate, szkolenie odbywało się w Międzynarodowej Szkole Sztuki Kulinarnej Ashanti. Od tamtej pory mój rozwój wszedł na zupełnie inny poziom. Zdobyte doświadczenie i moje kulinarne smaki chcę pokazać na talerzu wszystkim mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego. - mówi właściciel restauracji Ukiyo Sushi, Dawid Kupijaj.

Kulinarna mapa Ostrowa Wielkopolskiego, a trwająca pandemia covid-19

Branża gastronomiczna w Ostrowie Wielkopolskim nie zwalnia tempa po intensywnym okresie letnim. Wbrew pozorom na kulinarnej mapie miasta wyrastają coraz to nowsze lokale. Rynek Miejski dość często zmienia swoje kulinarne oblicze. Nowe miejsce Ukiyo Sushi to nie jedyna restauracja otwarta w ostatnich miesiącach. Niedawno swoją premierę miała restauracja Czarna Perła, którą również można znaleźć opodal Ratusza Miejskiego. Z powodu trwającej pandemii covid-19 restauratorzy liczą się z możliwością kolejnego lockdownu, jednak nadzieję pokładają w możliwości dowozu dań do klienta i kupnie „na wynos”.