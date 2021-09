Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy z powiatu ostrowskiego!

Do obywatelskiego ujęcia doszło w nocy z 10 na 11 września na terenie gminy Odolanów, pijany 40-latek poruszał się peugeotem partnerem. Mężczyzna został zatrzymany dzięki dwóm innym kierowcom, którzy wykazali się czujnością podczas jazdy. Jeden z mężczyzn zgłosił telefonicznie, podejrzanie zachowujący się pojazd po czym wyprzedził samochód, zatrzymał się i tym samym uniemożliwił nietrzeźwemu kierowcy dalsze poruszanie się. Niedługo po tym drugi zaniepokojony sytuacją mężczyzna zablokował samochód 40-latka z tyłu. Obywatele we dwójkę podeszli do pijanego kierowcy i odebrali mu kluczyki. Policja, która pojawiła się na miejscu zdarzenia, potwierdziła, że zatrzymany kierowca ma 2 promile w wydychanym powietrzu co stwierdziło badanie alkomatem.