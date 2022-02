Ostrów solidarny z Ukrainą i gotowy pomóc uciekającym przed wojną [FOTO]

- Patrząc na obrazy docierające do nas z Ukrainy brakuje mi słów. Jednak nie wolno nam odwrócić się plecami do tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Ostrów Wielkopolski się nie odwraca. Ostrów Wielkopolski jest z Ukrainą – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Ukraińska mniejszość narodowa zamieszkująca Ostrów Wlkp. liczy ponad 300 osób.

- To ludzie, którzy wybrali nasze miasto, by tu mieszkać, pracować, uczyć się… po prostu tu żyć. To także najliczniej reprezentowana grupa w powiecie ostrowskim i na południu Wielkopolski. Dziś, w obliczu tych wydarzeń, pragnę zapewnić Was, że możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Nie jesteście sami. Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i z niepokojem śledzimy sytuację za naszą wschodnią granicą – mówi Beata Klimek.