Ostrów Wielkopolski. 140 osób bawiło się na „debiutanckim” wieczorku OSP Raszków

Impreza odbyła się w sali wiejskiej w Korytnicy. Wzięło w niej udział 140 osób. Zabawie i pląsom na parkiecie nie było końca, a pod nóżkę przygrywał DJ Łukasz Naczke. Przy takiej okazji nie mogło również zabraknąć loterii fantowej – a nagrody były przednie. Do wygrania był m. in. rower, krajalnica do chleba, odkurzacz, stół kawowy, mikrofalówka czy fotel. Wielkie zainteresowanie wzbudzała również wiejska chata, gdzie serwowano lokalne produkty masarskie.

- Chciałem podziękować wszystkim druhom oraz sponsorom za wsparcie i zaangażowanie w organizację pierwszego, historycznego wieczorku tanecznego OSP Raszków. Wszystkie zebrane podczas zabawy pieniążki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oraz wyposażenia dla naszych druhów, by w sposób bezpieczny mogli nieść pomoc ludziom i ich dobytkowi – wskazuje Maciej Przybył, naczelnik OSP Raszków.

A potrzeby raszkowskiej jednostki są spore, bowiem na zakup niezbędnych Nomexów, radiostacji czy hełmów potrzebnych jest około 200 tys. zł.