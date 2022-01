Ostrów Wielkopolski. Dzieci z gminnego żłobka wystawiły bożonarodzeniowe jasełka Adrian Femiak

Kiedy za „sztukę” zabierają się najmłodsi mieszkańcy, to ręce same składają się do braw. Nie inaczej było podczas jasełek w Gminnym Żłobku w Gorzycach Wielkich. Dzieciaki świetnie przygotowane przez wychowawczynie i opiekunki, dały podczas wystawionej opowieści betlejemskiej, popis aktorski i taneczny. Wszystko dopełnione pięknymi strojami oraz ciekawym scenariuszem sprawiło, że zaproszeni gości m. in. wójt gminy Ostrów Wlkp. Piotr Kuroszczyk oraz sekretarz Dariusz Praczyk, nie kryli wzruszenia i podziwu.