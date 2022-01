Ostrów Wielkopolski. Dziewięć urządzeń do ratowania życia w miejskich autobusach Adrian Femiak

UM Ostrów Wielkopolski

Są automatyczne i proste w obsłudze, a co najważniejsze, służą do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania serca. Defibrylatory, bo o nich mowa, zostały zamontowane w nowych autobusach MZK Ostrów Wielkopolski. To jednak nie koniec zakupów.