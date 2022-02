Ostrów Wielkopolski. Dziś protest rolników. Będą utrudnienia na drogach

Protesty w formie blokad, przejazdów traktorów czy pikiet, mają odbyć się w niemal 50 miejscach w Polsce.

- Jest nam coraz gorzej. Ludzie są coraz bardziej niezadowoleni przez bezradność, bierność rządu. Ich błędy doprowadzą nas do ruiny. Nie ma miejsca na umieranie w ciszy. My te problemy wyniesiemy na ulicę. Pokażemy im, co nas boli i to co nam obiecywali. Oni się przestraszą, gdy nas zobaczą - na strajkach – czytamy na fanpage’u facebookowym AgroUnii.