Ostrów Wielkopolski. Jubileusz Złotych Godów. Tę wyjątkową rocznicę obchodziło 20 par małżeńskich [FOTO]

Pół wieku to szmat czasu. Dla dwojga ludzi, którzy ten czas wspólnie przeżyli, zwieńczeniem tej drogi jest jubileusz Złotych Godów. To także świetny moment do podsumowań i wspomnień. Zaś dla „młodych” pokoleń to wzór ukazujący, że posiadając oręż w postaci miłości, zrozumienia, wyrozumiałości, umiejętności pójścia na kompromis czy szacunku, da się przez długie lata stworzyć fantastyczną rodzinną atmosferę. Oczywiście jak to w codziennym życiu bywa, szczęśliwe chwile zawsze będą przeplatać się z troskami i zmartwieniami, z którymi też trzeba umieć sobie radzić.

- 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, a więc Złote Gody to niezwykły Jubileusz. To wyjątkowa okazja to podsumowań i przemyśleń nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej. Dowód wzajemnego zrozumienia a zarazem piękny wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. W ciągu tych długich, wspólnie przeżytych lat, było zapewne wiele radosnych i pięknych dni, ale na pewno były też dni smutne i przykre. Jednak wszystkie te przeżycia, zarówno radości jak i smutku związały Was jeszcze bardziej i potwierdziły mądrość Państwa decyzji sprzed lat - mówiła składając gratulacje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.