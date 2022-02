Ostrów Wielkopolski. Klub Seniora obchodził swój skromny jubileusz. Za to impreza była huczna [FOTO] Adrian Femiak

To już cztery lata funkcjonowania Klubu Senior+ przy ulicy Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Przy tak zacnej okazji nie mogło oczywiście zabraknąć gromkiego „Sto lat” a także przepysznego tortu. Był to także czas rozmów i łez wzruszeń. Przez tych kilka lat Klub Seniora stał się oazą dla najstarszych mieszkańców miasta, gdzie w wyśmienitej atmosferze mogą spędzić czas. Ponieważ chętnych do korzystania z uroków klubu jest coraz więcej, ma on zostać rozbudowany.