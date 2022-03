Ostrów Wielkopolski. Maciej Balcar, Big Cyc oraz Czarno-Czarni zagrają podczas koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy

To wydarzenie przejdzie zapewne do historii imprez rozrywkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Na jednej scenie, która stanie w Arena Ostrów, dla zmagającej się z wojną Ukrainą zagrają Maciej Balcar, Big Cyc, Czarno-Czarni oraz ukraińsko-polski zespół Dagadana. Klasyk mawia „zło dobrem zwyciężaj”, zaś muzyka rockowa idealnie się do tego nadaje a dodatkowo potrafi jednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli. Ostrowianie już dali wyraz swej solidarności z narodem ukraińskim organizując zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uciekających przed wojną, która swoim rozmachem zaskoczyła samych organizatorów. Dlatego organizatorzy koncertu liczą, że również tym razem mieszkańcy Ostrowa i okolic otworzą swe serca dla Ukrainy.

- Ostrów Wielkopolski jest pełen dobrych ludzi, którzy chcą pomagać naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Ostatnie dni, ogromna zbiórka darów i całe mnóstwo ofert pomocy dla rodzin z Ukrainy pokazały to doskonale. Jestem jednak przekonana, że koncert “Ostrów dla Ukrainy” pokaże to jeszcze lepiej. Każdy bilet na to wydarzenie to konkretna i wymierna pomoc dla naszych sąsiadów - zwraca uwagę Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.