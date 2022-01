Ostrów Wielkopolski. Piaski-Szczygliczka przechodzi metamorfozę. Modernizują „Lagunę” oraz teren wokół

Trwa remont restauracji „Laguna” zlokalizowanej na terenie kompleksu Piaski-Szczygliczka oraz terenu wokół lokalu gastronomicznego.

Z myślą o wygodzie gości

Po przeprowadzeniu prac, które mają zakończyć się wiosną, w nowej „Lagunie” będzie można zorganizować imprezy dla nawet 150 osób, ale nowoczesny system modułowy umożliwi podzielenie sali na trzy mniejsze, dzięki czemu będzie to również doskonałe miejsce do zorganizowania szkoleń i konferencji. Nowa restauracja dysponować będzie także rozbudowanym w wysokim standardzie zapleczem kuchennym, które będzie mogło sprostać zaspokojeniu nawet wyszukanych potrzeb kulinarnych. Nie zabraknie oczywiście drink baru, z dyskretnym miejscem do spotkań i rozmów.