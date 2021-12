Ostrów Wielkopolski: Pobito funkcjonariusza Straży Miejskiej. Młodociany sprawca ujęty

Przypomnijmy, że do incydentu doszło późnym popołudniem około 17:30 w środę 22 grudnia w pobliżu Placu 23 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze Straży Miejskiej powracający z interwencji w mieście zauważyli grupę osób spożywających alkohol, wulgarnie i głośno się zachowujących. Dodatkowo młodzież odpalała petardy. Służby rozpoczęły czynności interwencyjne. W trakcie przeprowadzania rozmowy do zebranych znienacka dołączyła inna grupa osób. W obecności sporej paczki znajomych jeden z obecnych na miejscu mężczyzn zaatakował strażnika, uderzając go pięścią w twarz.

- W trakcie rozmowy z zebranymi osobami, nagle zza transformatora wybiegło pięć kolejnych osób, co ośmieliło jednego z zebranych mężczyzn do użycia przemocy wobec funkcjonariuszy Straży Miejskiej tj. uderzenia go pięścią w twarz – poinformował nas dyżurny Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na miejscu pojawiła się Policja, sprawca zdołał jednak umknąć. Poszkodowany 37-letni funkcjonariusz Straży Miejskiej został przewieziony do szpitala.