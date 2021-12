Ostrów Wielkopolski: Sezon na dokarmianie ptaków i zimowy spacer

Ostatnio Nadleśnictwo Antonin pokazało na swoim profilu w FB jak zrobić prosty karmnik dla ptaków i przedstawiło garść informacji na temat bezpiecznego dokarmiania. Pamiętajcie chleb nie jest odpowiednim pożywieniem dla ptactwa. Chleb w czasie trawienia wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ pokarmowy ptaka, prowadząc do biegunek i innych poważnych schorzeń, np. kwasicy żołądka lub zespołu anielskiego skrzydła, nieuleczalnego u dorosłych ptaków. Syndrom powoduje wyrastanie skrzydeł do góry, co utrudnia lot i może doprowadzić ptactwo do śmierci. Pleśniejący w żołądkach ptaków chleb prowadzi do zatrucia.

