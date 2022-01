Ostrów Wielkopolski. Starosta Rajski również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Cóż też wystawił na licytację?

30 stycznia po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będzie to jubileuszowy 30. Finał WOŚP. Tradycyjnie zbiórce kasy towarzyszą liczne wydarzenia, aukcje internetowe czy licytacje. Jedna z nich jest dziełem starosty ostrowskiego.

- Włączając się w tegoroczną licytację pokazujemy jak bliskie naszym sercom jest życie i zdrowie drugiego człowieka. Kto mnie zna, ten wie, że sprawy związane ze zdrowiem, poprawą warunków leczenia są przez mnie traktowane priorytetowo. Zatem gorąco zachęcam do uczestnictwa. Nagroda do wylicytowania jest równie ciekawa – zachęca Paweł Rajski, starosta ostrowski.

A cóż to takiego? Otóż starosta wystawia na licytację przejazd po powiecie ostrowskim historycznym i stylizowanym na salonkę ŻUK-iem wraz z dodatkowymi atrakcjami. Właścicielem tego wyjątkowego pojazdu jest Mateusz Pawłowski z Nabyszyc. Prywatnie to pasjonat polskiej motoryzacji i old timerów. Nakładem sporych sił i środków odrestaurował króla PRL-owskich szos, dostawczego Żuka. Stworzył w nim stylową salonkę.