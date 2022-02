Ostrów Wielkopolski. Strażacy i ratownicy WOPR zgłębiali tajniki nurkowania. Na razie "na sucho" [FOTO]

Kunsztu nurkowania w ramach Stypendium im. Bogumiła Dopierały uczą ich instruktorzy z Fundacji Akademii Zdrowia.

- Takie szkolenie to naprawdę super sprawa. Zajęcia prowadzone są przez świetnych ludzi, którzy podchodzą do zajęć z pełnym profesjonalizmem. Są to ludzie, którzy od lat działają w tej dziedzinie i przeżyli wiele akcji związanych z działaniami na wodzie. Widać, że to ich ogromna pasja, którą chcą w nas zaszczepić – zwracają uwagę druhowie z OSP Raszków.