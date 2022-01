Ostrów Wielkopolski. Szkoła muzyczna bogatsza o kolejny komplet instrumentów wart 100 tys. zł

Saksofon tenorowy, saksofon altowy Yamaha, trąbka eastman, flet fenix, altówka, skrzypce, kontrabas, wiolonczela, pianino Yamaha, pianino Kawai, akcesoria do instrumentów oraz akcesoria dydaktyczne to wyposażenie muzyczne jakie na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim zakupił samorząd powiatu ostrowskiego. Wydatkowano na ten cel 100 tys. zł.

- Bardzo ważne jest dla nas, by nasi uczniowie mieli duże możliwości w przyswajaniu wiedzy, a nauka w Zespole Szkół Muzycznych do łatwych nie należy. Już po raz trzeci udało się nam wyasygnować w budżecie środki na nowe instrumenty – wskazuje starosta ostrowski, Paweł Rajski, który przy okazji przekazania instrumentów szkole, sprawdził czy do twarzy mu z saksofonem.