Ostrów Wielkopolski. Trzy kundelki ze schroniska w Ukrainie trafiły do przytuliska w Wysocku Wielkim [FOTO]

Zuza, Alfa i Lilia do Schroniska dla zwierząt w Wysocki Wielkim trafiły kilka dni temu. To trzy sympatyczne suczki, które do Ostrowa Wlkp. przybyły z Ukrainy.

- Suczki są zaczipowane, zaszczepione oraz wysterylizowane. Ich stan zdrowia jest ogólnie dobry. Jedynie jeden z piesków ma problem z łapą. Najprawdopodobniej to stare złamanie przez co kuleje, ale będzie wysłana do weterynarza na diagnozę. Badanie sfinansuje Stowarzyszenie Psie Marzenia – wskazuje Karolina Owczarek ze Schroniska dla zwierząt w Wysocku Wielkim.

Obecnie psiaki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechodzą 30-dniową kwarantannę. Po jej zakończeniu będzie można je adoptować. Są bardzo przyjazne, więc powinny szybko znaleźć nowe domy. Czy schronisko w Wysocku Wielkim będzie przyjmowało kolejne psiaki z Ukrainy?