Ostrów Wielkopolski: W Michałkowie będą mieli gdzie świętować dożynki i 18-stki

Dla społeczności Michałkowa, wybudowanie nowej sali wiejskiej, to właśnie jeden z tych momentów, o którym zapewne przez dziesiątki lat wspominać będą kolejne pokolenia mieszkańców wsi. Tak wyczekiwany nowoczesny obiekt powstał za ponad milion złotych. Stanął w miejscu, gdzie jeszcze kilkanaście miesięcy temu wznosiła się rozpadająca się tzw. świetlica wiejska.

- Sale wiejskie są dla nas niezwykle ważne. To miejsca, w których koncentruje się życie i aktywność społeczna mieszkańców, dlatego naszym celem jest, aby każde z 35. sołectw w naszej gminie miało do dyspozycji własną salę. Michałków jest kolejnym krokiem w tym kierunku, bo po oddaniu tego obiektu mieszkańcom pozostanie nam do budowy już tylko jedna sala, w Zacharzewie – podkreśla wójt gminy Ostrów Wlkp., Piotr Kuroszczyk.