Ostrów Wielkopolski. W RZZO odpady plastikowe przetwarzane będą na energię wodorową

Hydrogen Utopia International PLC ("HUI"), to firma będąca pionierem w dziedzinie technologii przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na wodór. Jej polska spółka Hydropolis United Sp z.o.o., podpisała list intencyjny z RZZO w Ostrowie Wielkopolskim na uruchomienie odpowiedniej instalacji.

- Wierzymy, że tylko technologie przyszłości mogą zapewnić Ostrowowi Wielkopolskiemu dobrobyt i pozycję, na którą zasługuje. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy naszym klientom to, co najlepsze i wierzę, że instalacja HUI do przetwarzania odpadów plastikowych na wodór ma potencjał, aby rozwiązać globalny problem plastiku i zapewnić nam cenną energię, której potrzebujemy - zaznacza Marzena Wodzińska, prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim.