Ostrowski Rynek Miejski oszalał z radości! Arged Malesa zwyciężyła w dwumeczu pojedzie w PGE Ekstralidze!

Wielki sukces ostrowskiej drużyny Agred Males Ostrów Wlkp. – 3 października pokonała w dwumeczu Cellfast Wilki Krosno w efekcie pojedzie w PGE Ekstralidze. Tłumy zebrane na Rynku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim poniosła radość był szampan, krzyki i śpiewanie „We Are the Champions” zespołu Queen.

Wilki z Krosna wygrały na swoim torze jednak prawdziwe zwycięstwo należało do Agred Malesa. Przyjezdni konsekwentnie robili swoje. Po dziewiątym wyścigu mogli już świętować - matematycznie krośnianie, nie byli już w stanie dogonić ich w dwumeczu. Było 30:24 po tym, jak Nicolai Klindt pojechał bezbłędnie, pokonując Musielaka. Przed biegami nominowanymi podawany wynik to 39:38, ale w końcówce dwa ciosy zadały Wilki, pokonujący tym samym drużynę z Ostrowa Wielkopolskiego na swoim torze. Jednak jeden przegrany mecz na ostrowskim torze zadecydował o tym, że do awansu w PGE Ekstraligi dostała się Agred Malesa Ostrów Wielkopolski.