Otwierają Lodowisko Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim!

Lodowisko Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim zajmuje 900 m2 powierzchni

Ostrowskie lodowisko to tafla o powierzchni 900 m2 z bandami, część szatniowo-socjalna, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także naścienny przewijak dla niemowląt. Obiekt wyposażony w nagłośnienie, kamery monitoringu, suszarkę na 48 par butów, regały na blisko 300 łyżew, a także stanowisko do ich ostrzenia. Do tego teleskopowa trzyrzędowa trybuna, szafki przebieralni, a w holu krzesła i stoliki, przy których można napić się kawy. Do dyspozycji jest tu aż 280 par nowych łyżew, a pingwinki umożliwiają naukę jazdy.

Cennik biletów:

Bilet normalny:

60 min - 9 zł

120 min - 15 zł

Bilet ulgowy:

60 min - 5 zł

120 min - 8 zł