Podsumowanie akcji – „Jesienne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”

- Ostrowianie kolejny raz udowodnili, jak ważna jest dla nich ekologia, jak to, by nasze miasto, nasza mała ojczyzna było po prostu czyste leży im na sercu. Niestety, zdarza się tak, że w przestrzeni miejskiej śmieci, zamiast w koszach, lądują na ziemi, w krzakach, wyrzucane są do lasów. Ta akcja, poza ich uprzątnięciem, ma za zadanie uzmysłowić tym, którzy się ich w ten sposób pozbywają, że ktoś to po nich musi posprzątać. Być może znajomy, przyjaciel, ktoś z rodziny. Liczę, że dzięki tak licznemu zaangażowaniu mieszkańców miasta podniesiemy świadomość w tym zakresie i będziemy szanować naszą wspólną przestrzeń – mówi pomysłodawca akcji „Jesienne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego”, Szymon Matyśkiewicz.