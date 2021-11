Policja w Ostrowie Wielkopolskim oddała krew z okazji Dni Honorowego Krwiodawcy

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach od 22 do 26 listopada. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, ale i jednocześnie okazja do podziękowań. Udział w akcji wzięły między innymi Policjantki z miejscowej Komendy Powiatowej. Krew oddano w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim.