Prasówka 15.03 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia poniedziałku

8 marca to niecodzienna data dla płci pięknej. Wtedy to panie świętują Dzień Kobiet, a mężczyźni są do ich dyspozycji. Czasami imprezowanie odbywa się z delikatnym kilkudniowym poślizgiem, co nie zmienia faktu, że przednia zabawa jest gwarantowana. Nie inaczej było w Biniewie, gdzie wyjątkową niespodziankę dla miejscowej damskiej części społeczeństwa przygotowali tamtejsi mężczyźni. Był poczęstunek i krótki recital utalentowanej wokalistki Izabeli Staroń, która wykonała kilka utworów poświęconych kobietom. Gwoździem imprezy było jednak przedstawienie kabaretowe przygotowane przez biniewskich mężczyzn, którzy w dowcipny sposób komentowali codzienne zachowanie swych dam.