Prasówka 2.03 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia wtorku

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu myślały tylko o tym, aby przetrwać i uciec z ogarniętej wojną Ukrainy. Teraz są już bezpieczne. Olga, Liza i Zoia we wtorek dotarły do ośrodka recepcyjnego w Rogoźnie wraz z grupą 36 innych uchodźców. Poznajcie ich historie.

Impreza odbędzie się 7 marca br. w hali Arena Ostrów. Gościem specjalnym wydarzenia będzie ukraińsko-polski zespół Dagadana. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc Ukrainie.

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.