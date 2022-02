Prasówka 25.02 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia czwartek

Ostrowianie zgromadzili się dziś w centrum miasta, by dać wyraz swej solidarności z Ukrainą, która została napadnięta przez Rosję. Wśród nich m. in. samorządowcy, parlamentarzyści a także Ukraińcy mieszkający w Ostrowie Wlkp. i okolicy.

Rosyjskie siły przejęły w czwartek kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu. Informację podała Aliona Szewcowa, doradca dowódcy sił lądowych armii Ukrainy. "To zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale i Europy" - napisała Szewcowa.

Jak wskazują samorządowcy, ta milionowa inwestycja jest niezbędna, by placówka zarówno pod kątem wyposażenia, jak i bazy dydaktycznej, zachęcała młodych ludzi do nauki w ZSTE.

Prasówka 25.02 Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Rosja zaatakowała Ukrainę. Co my, jako Polacy, możemy zrobić, żeby pomóc Ukraińcom? Przede wszystkim okazać wsparcie, które jest bardzo teraz potrzebne obywatelom tego kraju! Jednak warto też podjąć bardziej konkretne działania. Piszemy, co można zrobić.