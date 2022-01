Prasówka 28.01 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia czwartek

Obiekt w Zacharzewie stanie przy ulicy Rajskiej, gdzie ruszyła budowa nowoczesnej sali wiejskiej. Mimo, iż mamy astronomiczną zimę, to pogoda za oknem jest na tyle „łaskawa”, że pozwoliła na natychmiastowe rozpoczęcie prac budowlanych.

Aplikacja e-Paragony jest całkowicie bezpieczna i anonimowa - zapewniają służby skarbowe. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w urządzeniu użytkownika. Dzięki niej można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości.

Są automatyczne i proste w obsłudze, a co najważniejsze, służą do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania serca. Defibrylatory, bo o nich mowa, zostały zamontowane w nowych autobusach MZK Ostrów Wielkopolski. To jednak nie koniec zakupów.