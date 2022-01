Prasówka 3.01 Ostrów Wielkopolski- wydarzenia niedzieli

Prasówka 3.01 Ostrów Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ostrowie Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jest wrażliwy, delikatny, wobec nieznajomych płochliwy. Za to pełne zaufanie ma do stałych bywalców Psierocińca w Zbiersku – czyli do ludzi, którzy prowadzą przytulisko. Z psimi współlokatorami też jest w dobrych stosunkach. Bywa, że nawet układa się obok nich do snu. Kto to taki? Serniczek, czyli sarna, która od kilku miesięcy mieszka w Psierocińcu w Zbiersku.